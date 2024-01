07:49 Paweł Kowal: Ukraina nie ma dzisiaj ważniejszego partnera niż Polska

Oczywiście nie możemy dostarczyć im tyle broni co Niemcy, czy tyle pieniędzy co Amerykanie, ale jesteśmy państwem, które zapewnia im pełną komunikację ze światem, jedyny realny kanał, bo Morze Czarne nie jest bezpieczne, nawet jeśli chwilami takie się wydaje — mówił w rozmowie z Onetem, Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. - Naszą rolą jest jeszcze raz wytłumaczyć ludziom i politykom na Zachodzie, że jeżeli teraz damy odetchnąć Putinowi, to sobie później nie damy rady.

07:04 Trudna sytuacja na froncie wschodnim

Nieprzyjaciel zwiększa intensywność działań ofensywnych na kierunkach Siewiersk i Bachmut w obwodzie donieckim. Grupy szturmowe, przy aktywnym wsparciu dział moździerzowych i artyleryjskich, próbowały bezskutecznie atakować w kierunku Kreminnej i Hryhoriwki. Jednocześnie wróg rekompensuje swoje niepowodzenia w działaniach ofensywnych zwiększeniem intensywności uderzenia ogniowego. W szczególności w ciągu ostatnich dwóch dni miasta były bombardowane artylerią, atakowane nalotami i dronami kamikaze - poinformował w mediach społecznościowych dowódca sił lądowych Ukrainy Ołeksandr Syrski.

06:43 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: