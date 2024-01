Huti trafili w amerykański kontenerowiec. USA potwierdzają

Klimatyczne zamieszanie rządu. Polska póki co nie popiera przyspieszenia polityki klimatycznej

Polski rząd wezwie Unię Europejską do „przyjęcia” planu redukcji 90 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE do 2040 r., zapowiedziała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Jej szefowa Paulina Hennig-Kloska odcięła się od tej wypowiedzi, podkreślając, że nie jest to stanowisko polskiego rządu. Sama Zielińska wycofała się z tej deklaracji.