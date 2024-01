Odwet za odwet. Kijów zaczął odpowiadać na rosyjskie ataki na ukraińskie miasta - tym samym

Z drugiej strony prezydent Władimir Putin chwalił się już wielokrotnie, że jego przemysł zbrojeniowy „wielokrotnie zwiększył produkcję”. Ukraińscy dowódcy z frontu informują, że Rosjanie w swoich atakach „nie żałują ani ludzi, ani sprzętu”, co może oznaczać, że agresor ma znaczne zasoby czołgów i wozów pancernych (nie mówiąc o ludziach).

Ale w ostatnich atakach powietrznych – noworocznej odpowiedzi na ukraińską odpowiedź – rosyjska armia użyła tylko dronów. Nie wystrzelono w stronę Ukrainy żadnych rakiet, ani naziemnych, ani z samolotów. To zaś może wskazywać, że ich zapasy wyczerpały się w jednym, piątkowym nalocie. Jeśli tak, to z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym nie jest tak dobrze, jak przedstawia to Putin.

Ukraińcy zaś pod koniec grudnia ogłosili, że udało im się skonstruować drona podobnego do irańskiego Shahida (który stał się zmorą ukraińskiego nieba): łatwego w produkcji, taniego i o dużym zasięgu. Jego ewentualne użycie może teraz stać się zmorą rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Przy czym ani ataki na ukraińskie miasta, ani na rosyjskie same z siebie nie doprowadzą do zmian sytuacji na froncie, który zastygł jeszcze latem. Ukraińcy nie poddadzą się z tego powodu. – Zmęczenie wojną pojawiło się już na jej drugi dzień. A obecnie emocje Ukraińców to: jesteśmy gotowi cierpieć, jesteśmy gotowi walczyć, jesteśmy gotowi wyżyć w tej wojnie – tłumaczy Antypowycz.