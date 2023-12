Zbliża się druga przerwa w wojnie Hamas – Izrael

Wszyscy terroryści z Hamasu mają dwie opcje: poddać się lub zginąć – podkreślił w środę premier Beniamin Netanjahu, dodając, że ci, co zakładają, że Izrael, nie zrealizowawszy swoich celów, wstrzyma „piekielny ogień” skierowany w Hamas, są oderwani od rzeczywistości.

Siły Hamasu i innych zbrojnych organizacji palestyńskich w Strefie Gazy liczyły w momencie rozpoczęcia wojny około 30 tysięcy ludzi. Izrael zabił około jednej piątej.

Wciąż żyje główny organizator zamachów z 7 października Jahja Sinwar, a poszukiwany terrorysta numer 2, dowódca hamasowskich Brygad Izz ad-Dina al-Kasama, Mohamed Deif, jest – jak napisał izraelski „Maariw” – w lepszej kondycji fizycznej, niż zakładano (miał być sparaliżowany).

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Izrael-Hamas. Bez likwidacji terrorysty numer jeden ta wojna się nie skończy Rozejm to już przeszłość. Cele wojny się nie zmieniły. Izrael nie zaprzestanie gonitwy w tunelach za tysiącami terrorystów z Hamasu. A przede wszystkim za organizatorem ataku z 7 października Jahją Sinwarem.

Nawet główny sojusznik, USA, domagał się, by zakończyć wojnę w ciągu paru tygodni. Po to, by zdjęcia zabitych palestyńskich dzieci nie szkodziły Joe Bidenowi w rozpoczynającej się w styczniu kampanii przed kluczowymi wyborami prezydenckimi. Jak jednak słyszę z ważnego izraelskiego źródła, te naciski administracji Bidena i stanowcze ich odrzucanie przez Beniamina Netanjahu to gra na użytek wewnętrzny w obu krajach.

– Dla Bidena gorsze przed wyborami byłyby zdjęcia triumfującego Hamasu – mówi mój rozmówca.