Siły izraelskie zabiły trzech zakładników Hamasu. Mężczyźni mieli białą flagę

Trzeci zakładnik został ranny i wycofał się do pobliskiego budynku, gdzie wezwał pomoc po hebrajsku – powiedział urzędnik. - Natychmiast dowódca batalionu wydał rozkaz zawieszenia broni, ale znowu nastąpiła kolejna seria ognia w kierunku trzeciego mężczyzny i on także został zabity – powiedział urzędnik. - To było sprzeczne z naszymi "zasadami zaangażowania" – dodał.

Szef sztabu IDF bierze odpowiedzialność za śmierć zakładników

Szef sztabu Sił Obronnych Izraela Herci Halewi wziął na siebie odpowiedzialność za śmierć trzech izraelskich zakładników, Dodał, że IDF zakończyły wstępne dochodzenie w sprawie incydentu.

- IDF i ja, jako jej dowódca, jesteśmy odpowiedzialni za to, co się stało i zrobimy wszystko, aby zapobiec powtórzeniu się takich incydentów w przyszłych walkach – stwierdził Halewi w oświadczeniu wideo, nazywając to „trudnym i bolesnym wydarzeniem”. ”

„Nie ma niczego, czego żołnierze IDF i ich dowódcy w Strefie Gazy pragną bardziej niż uratowania zakładników. W tym przypadku nie udało nam się. Czujemy głęboki smutek rodzin z powodu śmierci zakładników” – dodał.

„Decyzja podejmowana w ułamku sekundy może decydować o życiu lub śmierci. Myślę, że trzej zakładnicy zrobili wszystko, co mogli, abyśmy zrozumieli – chodzili bez koszul, abyśmy nie podejrzewali ich o noszenie materiałów wybuchowych, i trzymali w ręku biały materiał – ale napięcie przezwyciężyło to wszystko” – stwierdził Halewi.