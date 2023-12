CNN: Izraelscy żołnierze wobec cywilów w Gazie. "Odczłowieczenie"

- To coś więcej niż tylko brak szacunku i lekceważenie, to odczłowieczenie – powiedziała w rozmowie z CNN. - I myślę, że nie jest to zaskakujące, gdy słyszy się, co politycy i najwyżsi urzędnicy mówią o Palestyńczykach w Gazie, bez rozróżnienia między Hamasem a ludnością cywilną.

Sadot powiedziała, że jej zdaniem polityka IDF wobec Gazy jest „zemstą” za atak terrorystyczny Hamasu z 7 października.

Winni żołnierze będą ukarani, ale po wojnie

Filmy, z których wiele zostało opublikowanych w mediach społecznościowych, zwiększają międzynarodowe oburzenie w związku z postępowaniem IDF w miarę kontynuowania ofensywy wojskowej przeciwko Hamasowi w Gazie.

Emerytowany generał IDF Israel Ziv powiedział w rozmowie z CNN, że widział te filmy i był nimi tak zaniepokojony, że skontaktował się z dowódcami IDF. Odpowiedziano mu, że winni żołnierze zostaną ukarani, ale dopiero wtedy, gdy zakończą się walki.

W czwartek, komentując film, na którym izraelscy żołnierze śpiewali żydowskie modlitwy przez głośniki meczetu w okupowanym mieście Jenin na Zachodnim Brzegu, dowództwo IDF oświadczyło, że odsunęło osoby biorące udział w zdarzeniu od działań operacyjnych i zostaną one „odpowiednio zdyscyplinowane”.