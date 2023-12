Wojna w Ukrainie. Pomoc zamiera, Rosja przejmuje inicjatywę

– Jeśli Putin zajmie Ukrainę, on się tam nie zatrzyma. (…) On zamierza kontynuować, co jasno dawał do zrozumienia. A jeśli Putin napadnie na [naszego] sojusznika z NATO (…), cóż, my jako członek sojuszu zobowiązaliśmy się bronić każdej piędzi terytorium NATO. I wtedy będziemy mieli to, do czego nie dążymy i czego nie mamy dzisiaj: amerykańskie wojska walczące z rosyjskimi – przestrzegł prezydent Joe Biden.

Władimir Putin i politycy z jego otoczenia wielokrotnie odmawiali np. państwo bałtyckim prawa do istnienia. W stosunku do Polski zgłaszali jedynie żądanie podporządkowania, a nie chęć aneksji.

Na słowa prezydenta Bidena nie zareagowali jednak amerykańscy kongresmeni, lecz przywódcy Czech. – Wsparcie Ukrainy oznacza wspieranie czeskiego bezpieczeństwa, dlatego że istnieją obawy, iż Rosja może kontynuować naruszanie prawa międzynarodowego i próbować wpływać na wydarzenia poza swoimi granicami – prezydent Petr Pavel przedstawił oświadczenie uzgodnione z premierem i szefami obu izb parlamentu. Pavel już wcześniej ostrzegał, że „Rosja stanowi zagrożenie numer jeden dla Europy” i „wszystkie armie kontynentu szykują się do tego, że w Europie możliwy będzie konflikt wysokiej intensywności”.

Zostały tylko łzy

Walki polityczne w USA oraz Unii Europejskiej sprawiły, że pomoc zaczęła się zmniejszać. – Na początku roku to była rzeka, potem strumień, a teraz kapią łzy – opisał sytuację jeden z ukraińskich oficerów.

„Od sierpnia do października 2023 roku obserwujemy ostrą redukcję wielkości pomocy, (…) wartość nowych jej pakietów zmniejszyła się o 87 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. To najniższy wskaźnik od stycznia 2022 roku” – podsumował niemiecki uniwersytet w Kilonii, który w ramach projektu Ukraine Support Tracker monitoruje pomoc dla Kijowa.