Izrael i Hamas bliskie zawieszenia broni. Znane szczegóły porozumienia

Netanjahu przyznał, że gabinet stanął przed trudną decyzją, ale poparcie dla zawieszenia broni jest słuszne.

Rząd nie ogłasza oficjalnie warunków porozumienia

Szczegóły oczekiwanego porozumienia o zawieszeniu broni nie zostały ujawnione przez rząd. Izraelskie media podały natomiast, że porozumienie będzie obejmować pięciodniowe wstrzymanie izraelskiej ofensywy w Gazie.

Anonimowe źródło z izraelskiego rządu wyjaśniło reporterom we wtorek wieczorem, że zgodnie z umową oczekuje się uwolnienia 50 żyjących obywateli Izraela, głównie kobiet i dzieci, w grupach liczących 12–13 osób dziennie. W zamian Izrael zwolni palestyńskie kobiety i nieletnich z więzień i odwiezie je do miejsc wcześniejszego zamieszkania, głównie na Zachodnim Brzegu i Wschodniej Jerozolimie, wstrzyma walki na cztery dni i umożliwi dopływ większej ilości paliwa do Strefy Gazy.

Źródło podało, że wszystkie izraelskie agencje bezpieczeństwa – IDF, Shin Bet i Mossad – popierają powstające porozumienie. Urzędnik powiedział, że Netanjahu nalegał, aby pewne elementy były częścią porozumienia, w tym możliwość ciągłego uwalniania zakładników nawet po 4–5-dniowej przerwie, zobowiązanie Hamasu do zidentyfikowania i zlokalizowania zakładników przetrzymywanych przez inne grupy terrorystyczne w Strefie Gazy i odmowa uwolnienia więźniów palestyńskich skazanych za morderstwo.

Wojna zostanie wstrzymana po uwolnieniu pierwszej grupy zakładników

Izrael wstrzyma wojnę z Hamasem w Gazie, gdy tylko uwolniona zostanie pierwsza grupa zakładników, i wznowi kampanię mającą na celu wyeliminowanie potencjału wojskowego Hamasu w Gazie, gdy tylko etapowy proces zwalniania zakładników zostanie zakończony.