Izraelscy żołnierze walczą w Strefie Gazy, Jordania prosi USA o zestawy Patriot

Wojciech Tumidalski: Areszt tymczasowy to nie kara. Skończmy z populizmem

Za przewlekły areszt powinna być odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego i prokuratora. Bo to oznacza, że nie potrafią sprawnie pracować. Dozór policji, poręczenie majątkowe – to też są środki, które można stosować wobec podejrzanego. Areszt to ostateczność.