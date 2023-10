Izrael atakuje cele w pobliżu szpitali. Hamas przedstawił warunek uwolnienia zakładników

Izrael nie przekazuje wielu informacji opinii publicznej o rozpoczętej dwa dni temu "drugiej fazie" wojny z Hamasem, rozpoczętej po ataku Hamasu na Izrael z 7 października. Działania prowadzone są zazwyczaj pod osłoną nocy, przy jednoczesnym zakłócaniu łączności w Strefie Gazy, gdzie regularnie nie działa w ostatnich dniach telefonia komórkowa i internet.



W niedzielę izraelskie ataki powietrzne miały znów zakłócić działanie internetu i usług telekomunikacyjnych w północnej części Strefy Gazy, gdzie Hamas ma swoje ośrodki dowodzenia.



Uderzenia izraelskiego lotnictwa na cele w pobliżu szpitali w Gazie miały miejsce po tym, jak Palestyński Czerwony Półksiężyc poinformował o otrzymaniu ostrzeżeń od izraelskich władz, by natychmiast ewakuować szpital Al-Kuds, w którym schronienie znalazło ok. 14 tys. Palestyńczyków. Z kolei w szpitalu Szifa ukrywa się ok. 50 tys. Palestyńczyków.



Izrael oskarża Hamas o to, że ten umieszcza ośrodki dowodzenia i inne obiekty infrastruktury militarnej w rejonie szpitali i w tunelach pod nimi, czemu Hamas zaprzecza.



Hamas chce pięciodniowej przerwy w walkach

Tymczasem społeczność międzynarodowa domaga się "przerwy humanitarnej" w działaniach wojennych Izraela, aby umożliwić dostarczenie pomocy cywilom ze Strefy Gazy.



W niedzielę miały trwać negocjacje pomiędzy Izraelem a Hamasem, w których mediatorem jest Katar. Negocjacje dotyczyły m.in. uwolnienia zakładników, których Hamas wziął w Izraelu w czasie ataku z 7 października (mowa o ponad 220 osobach).