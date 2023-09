Rosja przygotowuje się do zimowych ataków na Ukrainę. Kreml gromadzi pociski

Silniki Pratta&Whitneya do naprawy w airbusach

Ponad 600 samolotów A320neo zostanie uziemione na dłużej w najbliższych latach z powodu rzadko spotykanej wady przy produkcji silników amerykańskiej firmy Pratt&Whitney. Trzy tysiące silników GTF z lat 2015-21 wymaga przeglądu i napraw. Oznacza to uziemienie po ok. 350 maszyn rocznie do końca 2026 r.