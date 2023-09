Pilot wojskowy z Rosji uciekł na Ukrainę ze śmigłowcem. Apeluje do innych Rosjan

- To co się dzieje to po prostu ludobójstwo Ukraińców. Ukraińców i Rosjan. Podstawą moich działań było to, by nie przyczyniać się do tych zbrodni. Ukraina z pewnością wygra tę wojnę, po prostu dlatego, że naród bardzo się zjednoczył... Nikt nie chce tej wojny. Ukraińskie zwycięstwo jest tylko kwestią czasu - podkreśla.