- Szanuję to, że oni (Ukraińcy) domagają się wszystkiego, potrzebują wszystkiego. Jedną z jego (Zełenskiego - red.) pozytywnych cech jest to, że jest szczery i mówi jasno. Nie ma czasu na pogawędki - przekonywał w TV4 Kristersson.

- Trzeba zachować równowagę między tym, co możemy dla nich przeznaczyć i co musimy sobie pozostawić. Jesteśmy częścią tzw. koalicji na rzecz F-16 (dla Ukrainy) w której współpracujemy z 14 państwami, by zapewnić Ukrainie potencjał powietrzny - podkreślił szwedzki premier.

Odnosząc się do tego, że w weekend Holandia i Dania oświadczyły, iż przekażą Ukrainie swoje myśliwce F-16 (Dania przekaże ich 19, Holandia przekaże jakąś część z 42 posiadanych myśliwców tego typu), Kristersson stwierdził, że Szwecja "jest w innej sytuacji".



- Zrobimy wszystko, by wesprzeć ich w powietrzu, ale obecnie nie ma żadnych nowych zobowiązań dotyczących przekazania szwedzkich samolotów Ukrainie - podsumował.

Gripen - myśliwiec, który był oferowany m.in. Polsce

Szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen, produkowane przez koncern SAAB, to lekkie myśliwce wielozadaniowe, który w przeszłości był oferowany m.in. polskim Siłom Powietrznym (Polska wybrała ostatecznie myśliwiec F-16). Samolot ten osiąga prędkość 2 Machów, a jego maksymalny zasięg to ok. 3 000 km.