Śmiercionośne "zabawki"

Według "The Telegraph" w miesiącach poprzedzających inwazję na pełną skalę w lutym 2022 r. chińska firma wysłała do Rosji 1000 dronów. Firma określiła się jako „hurtownik zabawek dla dzieci” i wysłała drony do rosyjskiej firmy fasadowej, która wymieniła się również jako sprzedawca zabawek.

Po rozpoczęciu inwazji chińskie firmy nadal dostarczały Rosji pomoc wojskową, w tym silniki turboodrzutowe i systemy nawigacji rakietowej kierowane przez Indie i Kostarykę.

Towary eksportowane z Chin są oficjalnie klasyfikowane jako „podwójnego zastosowania”, co oznacza, że mają zastosowania pozamilitarne. Taka klasyfikacja pozwala Chinom obejść międzynarodowe sankcje i utrzymywać fikcję, że nie udzielają Rosji śmiercionośnej pomocy.

Faktury za przesyłki celowników optycznych, które są mocowane do broni w celu zapewnienia lepszego widzenia, wskazywały, że urządzenia były przeznaczone do „polowania”.

Dochodzenie brytyjskiego dziennika ustaliło, że dane handlowe z Chin wskazują, że w obliczu paraliżujących sankcji gospodarczych Pekin jest obecnie „krytyczną linią ratunkową” dla Rosji.