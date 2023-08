Pierwsza partia czołgów Abrams oficjalnie dopuszczona do wysyłki na Ukrainę

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 530 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje o dostarczenie Ukrainie większej liczby zestawów przeciwlotniczych.

- Skończyli - powiedział Bush dziennikarzom na odprawie.

Czołgi muszą teraz dotrzeć do Europy, a potem na Ukrainę. Wraz z nimi wszystko, co jest niezbędne do ich eksploatacji - amunicja, części zamienne, paliwo, zaplecze naprawcze.



Stany Zjednoczone rozpoczęły szkolenie Ukraińców na czołgach w maju w Niemczech.

W tym czasie 31 czołgów przeznaczonych dla Ukrainy przez kilka miesięcy przechodziło remont i przygotowania do wysyłki i zostało oficjalnie ogłoszone gotowymi do podróży w miniony weekend.