Chińczycy zaatakowali filipińską łódź na Morzu Południowochińskim. Użyli armatki wodnej

Chiny roszczą sobie prawo do suwerenności nad prawie całym Morzem Południowochińskim, co jest odrzucane na arenie międzynarodowej. Malezja, Wietnam, Brunei, Tajwan i Filipiny mają różne roszczenia do niektórych obszarów.

Pekin często wywołuje niepokój swoich sąsiadów działaniami na morzu, które nazywają agresywnymi, a także długoterminowymi działaniami, takimi jak budowanie wysp na rafach i wyposażanie ich w pociski i pasy startowe.

Chiński statek straży przybrzeżnej zablokował w sobotę filipińską łódź podczas, "bezmyślnie lekceważąc bezpieczeństwo ludzi na pokładzie i naruszając prawo międzynarodowe" - podały filipińskie siły zbrojne.

W oświadczeniu podano, że incydent miał miejsce w pobliżu Drugiej Ławicy Thomasa, którą Manila nazywa Ławicą Ayungin, podwodnej rafy, gdzie garstka jej żołnierzy mieszka na amerykańskim statku z czasów II wojny światowej, który został celowo osadzony w 1999 roku.