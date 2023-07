Wcześniej opozycyjne gruzińskie kanały telewizyjne przeprowadziły kilka wywiadów z pasażerami, którzy przybyli na pokład liniowca.

Jedna z turystek powiedziała, że ​​była w Abchazji, separatystycznym regionie Gruzji, który Tbilisi uważa za okupowany przez Rosję. Według niej Rosja wyzwoliła Abchazję od Gruzji.

Inny turysta wyraził opinię, że „Jesteśmy Związkiem Radzieckim. Jesteśmy jednym krajem”.

Gruzini przypominają swoją historię. "To, co nam zrobili dwa razy, robią dzisiaj na Ukrainie"

- Dzisiaj jest rok 2023 i wiemy, co zrobili w 2008 roku – protestował jeden z protestujących przez głośnik. - To, co nam zrobili dwa razy, robią dzisiaj na Ukrainie. Dziś gruzińscy bohaterowie walczą i giną na Ukrainie! A oni tu przyjeżdżają, odpoczywają i mówią, że jesteśmy okupantami!



Gruzińska Agencja Transportu Morskiego podała wcześniej, że liniowiec jest obsługiwany przez turecką firmę Miray Cruises International, pływa pod banderą Palau, a jego przybycie ma charakter komercyjny. Według agencji armator jest zarejestrowany na Seszelach pod nazwą Goodwin Shipping Limited i nie podlega sankcjom międzynarodowym.