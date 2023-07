Łukaszenko w rozmowie z Putinem miał "żartować", że ludzie Prigożyna stresują go mówiąc o "wycieczkach do Warszawy i Rzeszowa'.



Polska gotowa na izolację Białorusi

Polska, Litwa i Łotwa mogą wspólnie podjąć decyzję o zamknięciu swoich granic z Białorusią, jeśli dojdzie do poważnych incydentów z udziałem grupy Wagnera na granicy z tym krajem - powiedział w czwartek szef polskiego MSW Mariusz Kamiński.

- Niewątpliwie, gdyby doszło do poważnych incydentów z udziałem grupy Wagnera na granicach państw NATO i UE, takich jak Polska, Litwa czy Łotwa, z pewnością podejmiemy wspólne działania - powiedział minister Mariusz Kamiński. - Nie wykluczam, że jeśli uznamy, że jest to w tej chwili właściwa odpowiedź, doprowadzimy do całkowitej izolacji Białorusi.

Polska, która zaprzecza jakimkolwiek ambicjom terytorialnym na Białorusi, była ważnym schronieniem dla przeciwników prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, a Warszawa stała się jednym z najzagorzalszych zwolenników Kijowa od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.