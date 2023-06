Buntownicy z Grupy Wagnera wracają do swych baz

– Wojskowe bunty, nawet nieudane, często w historii były zwiastunami, początkiem różnych procesów. Główne wydarzenia (rewolucje, pucze, wojny domowe) zaczynały się po nich, z pewnym opóźnieniem. To oczywiście nie jest stuprocentowo pewna zasada, takie scenariusze mają pewną znaczącą tradycję – uważa Rogow.

Na razie w Moskwie oczekują dymisji zarówno ministra obrony, jak i szefa sztabu generalnego, przeciw którym skierowany był bunt. Do miasta powoli wracają miliarderzy, ministrowie i politycy, którzy zdążyli w sobotę uciec, głównie do Turcji. Odbyło się nawet posiedzenie rządu, mimo że premier również uciekał przed najemnikami do Petersburga, a jego zastępcy właśnie do Turcji. Ale zdążyli już wrócić.

Sam przywódca buntu, Jewgienij Prigożyn, zniknął gdzieś w sobotę wieczorem i nie wiadomo, co się z nim dzieje i gdzie jest. Jeśli osiądzie na Białorusi – jak przewiduje jego porozumienie z Kremlem – to możliwe, że najemnicy zaczną ściągać do niego, wywołując gniewną reakcję władz w Mińsku.

– Jeśli on spróbuje się ulokować na Białorusi, to przecież zupełnie niedaleko (od Moskwy) – niepokoi się również Bowt.