Rosjanie rzucają w rejon Bachmutu rezerwy, a na północnych i południowych przedmieściach miasta walki trwają praktycznie cały czas

- Pomimo tego, że nasze jednostki nie mają przewagi w sprzęcie i ludziach, nadal nacierają na flankach (zgrupowania Rosjan w Bachmucie) i posuwają się naprzód na odległość od 150 do 1 700 metrów - mówił na antenie ukraińskiej telewizji płk Serhij Czerwaty, rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy.



Kijów twierdzi, że lokalne kontrataki w rejonie Bachmutu są preludium do zapowiadanej od miesięcy dużej ukraińskiej kontrofensywy, w której ukraińska armia ma wykorzystać m.in. zachodnie czołgi podstawowe - leopardy i challengery.

Jewgienij Prigożyn apeluje do rosyjskiej armii: Nie wycofujcie się

Sukcesy ukraińskiej armii potwierdza Jewgienij Prigożyn, założyciel Grupy Wagnera, której najemnicy stanowią trzon sił szturmujących Bachmut. Prigożyn twierdzi wprawdzie, że w samym Bachmucie Rosjanie posuwają się naprzód i wypierają Ukraińców z ich ostatnich pozycji na zachodnich obrzeżach miasta, ale - jednocześnie - mówi że jednostki regularnej rosyjskiej armii wycofują się z pozycji na północ i południe od Bachmutu, co stwarza ryzyko okrążenia zgrupowania walczącego o Bachmut.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Bachmut: Prigożyn znów oskarża rosyjską armię. "Cofa się, odsłania nasze flanki" Jewgienij Prigożyn, założyciel Grupy Wagnera, w nagraniu umieszczonym w czwartek w serwisie Telegram, po raz kolejny oskarżył rosyjską armię o to, że ta cofa się w rejonie Bachmutu, odsłaniając flanki zgrupowania najemników Grupy Wagnera, którzy toczą walki o miasto.

- Niestety, jednostki rosyjskiego Ministerstwa Obrony wycofały się na odległość do 570 metrów na północ od Bachmutu, odsłaniając nasze flanki - oświadczył w czwartek Prigożyn, który zaapelował do Ministerstwa Obrony Rosji, by "nie odsłaniało flanek" zgrupowania walczącego w Bachmucie.