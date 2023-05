Ukraina. Przed ofensywą na froncie

– Wszyscy ci korespondenci, którzy gotowi byli uciekać w ataku histerii, kręcą się koło sztabów wojskowych i przekazują atmosferę, która tam panuje. To ciekawa informacja o tzw. drugiej armii świata – zauważył rosyjski, niezależny publicysta i politolog Andriej Piontkowski.

Wydaje się jednak, że „atak histerii” był kolejną odsłoną walki właściciela armii rosyjskich najemników Jewgienija Prigożina z establishmentem wojskowym. Zaczęła się ona bowiem od informacji przekazywanych przez korespondentów z nim związanych. A Prigożin naprawdę boi się ukraińskich ataków, ale lokalnych, wokół Bachmutu, które mogą doprowadzić do okrążenia i zniszczenia jego sił.

– Nasze wojska stopniowo posuwają się w dwóch kierunkach w okolicach Bachmutu – przyznała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar. Według analityków wojskowych, Ukraińcy odbili ok. 18 km kw. terenu na południowy zachód i północny zachód od miasta. Dzięki temu odrzucili Rosjan od jedynej drogi zaopatrzeniowej swoich oddziałów broniących go.

Lokalne ataki miały nieoczekiwany rezultat: część rosyjskich oddziałów wpadła w panikę i zaczęła uciekać. – Zużyliśmy naszą amunicję również na to, by powstrzymać tłum uciekających rosyjskich żołnierzy – bez ogródek przyznał Prigożin. Ukraińskie oddziały posunęły się jednak tylko około 0,7–2,5 km w głąb rosyjskich pozycji, gdy pierwsza linia obrony sięga na głębokość do 8 kilometrów.

Ale i tak w walkach poginęli wyżsi rangą rosyjscy dowódcy, najprawdopodobniej próbujący zaprowadzić porządek we własnych szeregach.

Kto strzelał

Kolejną porażkę, możliwe że również związaną z narastającą nerwowością, rosyjska armia poniosła już na własnym terytorium. W sobotę straciła całą „grupę lotniczą” (dwa lub nawet trzy samoloty i dwa helikoptery) w pobliżu ukraińskiej granicy, w obwodzie briańskim. Jak zwykle wystartowały do atakowania ukraińskich miejscowości: Su-34 do bezpośredniego bombardowania, Su-35 jako jego osłona. W skład „grupy” wchodził też helikopter Mi-8 ze stacją zakłóceń radiolokacyjnych na pokładzie (która miała uniemożliwić trafienie samolotów) oraz kolejny Mi-8 do ewentualnej ewakuacji zestrzelonych pilotów.