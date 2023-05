08:04 Kraje globalnego Południa nie chcą opowiadać się po żadnej ze stron konfliktu Rosja - USA

Kraje rozwijające się, takie jak Indie, Brazylia Pakistan i Egipt, próbują skorzystać na konfrontacji między Moskwą a Waszyngtonem.

06:56 Obrona powietrzna zestrzeliła 15 z 18 rakiet wystrzelonych przez Rosję

Obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła 15 z 18 wystrzelonych z powietrza rakiet typu Ch-101/Ch-555 - poinformował naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny.

06:48 Malar: Najeźdźcy rzucili wszystkie siły na Bachmut, ale obrona miasta sobie radzi

W ciągu ostatniego tygodnia wschodnia Ukraina pozostawała głównym terenem działań wojennych, najgoręcej jest obecnie w Bachmucie i Marjince - przekazała na Telegramie Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy, podsumowując ostatnie siedem dni na froncie. Dodała, że na północy nie wykryto żadnych oznak formowania się grup ofensywnych ze strony białoruskiej. Na samej Białorusi nadal stacjonują jednak rosyjskie jednostki. Zwróciła też uwagę, że na kierunku łymańskim „nieprzyjaciel okresowo ograniczył swoją aktywność, ponieważ ponosi niepowodzenia w związku z aktywną obroną wojsk ukraińskich”. „Najgoręcej jest teraz w Bachmucie i Marjince. Wróg kontynuuje atak w kierunku Bachmutu. W samym mieście Bachmut toczą się zacięte walki. Wrogowi nie udaje się przejąć kontroli nad miastem, mimo że włożył w bitwę wszystkie swoje siły i w niektórych miejscach odniósł sukces. Nasi żołnierze odpierają liczne ataki i w pewnych rejonach kontratakują. Obrona Bachmutu z przydzielonymi miastu wojskami radzi sobie z zadaniami” – napisała Malar.

06:18 Deportacja Tatarów krymskich ludobójstwem? Prezydent Czech zapowiada dyskusję

Prezydent Czech Petr Pavel zapowiedział dyskusję w parlamencie nad uznaniem deportacji Tatarów krymskich w 1944 r. za akt ludobójstwa. Generał zapowiedział to na konferencji prasowej w Pradze po wizycie na Ukrainie. Zdaniem Pavla Tatarzy krymscy są uciskani przez Rosję „od bardzo dawna, od czasów stalinowskich w ZSRR”. - W przeszłości zdarzyło się coś, co z czystym sumieniem można nazwać ludobójstwem, chociaż w Związku Radzieckim nazywano to przesiedleniami... To przesiedlenie miało wszelkie znamiona ludobójstwa - ocenił prezydent Czech, zaznaczając, że będzie omawiał tę kwestię z posłami.