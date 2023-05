ISW: Zmiany w rosyjskim dowództwie uniemożliwiają prowadzenie spójnej kampanii na Ukrainie

Początkowa niechęć rosyjskiego dyktatora Władimira Putina do wyznaczenia ogólnego dowódcy doprowadziła do "kaskadowych skutków dla rosyjskiego wojska, w tym podsycania intensywnej frakcjonalizacji, dezorganizacji struktur dowodzenia i podsycania nieosiągalnych oczekiwań" - informują analitycy waszyngtońskiego think tanku.

Eksperci sugerują, że niechęć mogła wynikać z obawy Putina, że niektórzy dowódcy wojskowi zgromadzą zbyt wiele władzy dzięki nominacji.

Ponieważ prezydent Rosji woli degradować personel zamiast go zwalniać, rotacje te uniemożliwiły również stworzenie stabilnej struktury dowodzenia.