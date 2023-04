Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 418 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow, zapowiedział odejście z urzędu po wygranej przez Ukrainę wojnie.

Humeniuk mówiła o tym na antenie ukraińskiej telewizji.



- Są gotowi użyć broni. Inną kwestią jest, że oni naprawdę starają się oszczędzać (pociski), a chodzi o broń precyzyjną, której wolą używać do atakowania określonych celów, określonych obiektów. Chociaż znamy przypadki, gdy ostrzeliwali (nią) pokojowe miejscowości w obwodzie odeskim - siedem Kalibrów spadło na szkołę, zniszczyło centrum kultury, etc. Ale wtedy mieli takie możliwości, a obecnie, przede wszystkim, ich zapasy pocisków zbliżają się do krytycznego poziomu, więc będą prawdopodobnie oszczędzać pieniądze, ale wciąż jest możliwe, że ich użyją - powiedziała Humeniuk.

Według Humeniuk rosyjskie okręty na Morzu Czarnym wkrótce wpłyną do portów, ze względu na zbliżający się sztorm. - Ale nie możemy pozwolić sobie na rozluźnienie, pamiętajmy, że (Rosjanie) często pozostawiają na Morzu Czarnym okręty podwodne przenoszące pociski Kalibr, nawet w czasie sztormu - podkreśliła.