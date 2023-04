Ujawnione dokumenty Pentagonu pokazują, jak USA szpiegują wrogów i sojuszników

Inny raport wywiadu stwierdza, że Chiny mogą wykorzystać ukraińskie ataki na cele w głębi Rosji "jako okazję do przedstawienia NATO jako agresora i mogą zwiększyć swoją pomoc dla Rosji, jeśli uznają, że ataki były znaczące."

Jeszcze inny dokument opisuje, z niezwykłą szczegółowością, rozmowę dwóch wysokich rangą południowokoreańskich urzędników ds. bezpieczeństwa narodowego na temat obaw Rady Bezpieczeństwa Narodowego tego kraju dotyczących prośby USA o amunicję.

Urzędnicy obawiali się, że dostarczenie amunicji, którą USA miałyby następnie wysłać na Ukrainę, naruszyłoby południowokoreańską politykę niedostarczania śmiercionośnej pomocy krajom w stanie wojny. Według dokumentu, jeden z urzędników zasugerował wtedy sposób obejścia polityki bez jej faktycznej zmiany - poprzez sprzedaż amunicji do Polski.

Inny dokument ujawnia, co USA sądzą o zamiarach niektórych krajów europejskich, aby przekazać myśliwce Ukrainie, która prosi o nie od ponad roku.

23 lutego, według raportu, Bułgaria wyraziła chęć przekazania Ukrainie swojej floty odrzutowców MiG-29 - co jest "wyzwaniem", jak oceniono w raporcie, ponieważ pozostawi Bułgarię bez myśliwców, które mogłyby wypełnić jej misje pilnowania powietrza do czasu dostarczenia amerykańskich F-16, "co jest odległe o co najmniej rok".