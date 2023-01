Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 338 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że atak rakietowy, jakiego doświadczyła Ukraina 26 stycznia, jest argumentem za dostarczeniem jej większych ilości broni.

Do ataku rakietowego Rosji na cele na Ukrainie doszło dzień po tym, jak Niemcy podjęły decyzję o przekazaniu ukraińskiej armii czołgów Leopard 2, a USA zdecydowały się przekazać Ukrainie 31 abramsów.



Alarm powietrzny rozległ się na Ukrainie w czwartek rano, w czasie, gdy ludzie udawali się do pracy - przypomina Reuters. W Kijowie mieszkańcy chronili się przed atakiem na stacjach metra.



Rosja ostrzelała też ponad 60 miast i wsi na pograniczu Rosji i Ukrainy, w obwodach czernihowskim, sumskim i charkowskim, a także w rejonie linii frontu w Donbasie, z użyciem czołgów, moździerzy i artylerii.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Francja może spełnić prośbę Ukrainy o myśliwce Francja może zgodzić się na prośbę Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą myśliwców do obrony nieba nad Ukrainą - powiedział w czwartek przewodniczący francuskiej komisji obrony.

Łącznie, przeciwko celom na Ukrainie, wystrzelono 59 rakiet, z czego 47 zostało zestrzelonych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Rosja przeprowadziła też 37 uderzeń z powietrza, z czego 17 z użyciem dronów-kamikadzie Shahed-136. Wszystkie drony zostały zestrzelone przed uderzeniem w cele - podaje ukraińska armia.



W czwartkowych atakach zginęło co najmniej 11 osób, a co najmniej 11 zostało rannych. Uszkodzonych zostało 35 budynków w 11 obwodach Ukrainy - podaje Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

To co widziałam dziś, nowe uderzenia na ukraińską infrastrukturę cywilną, to nie prowadzenie wojny, to popełnianie zbrodni wojennych Catherine Colonna, szefowa MSZ Francji

Premier Ukrainy, Denys Szmyhal twierdzi, że celem ataków były obiekty infrastruktury energetycznej.



- Zwołałem pilne posiedzenie ws. sytuacji energetycznej - na temat deficytów i prac naprawczych po terrorystycznych uderzeniach - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina może uzyskać dodatkową ochronę nieba. Francja i Włochy bliskie porozumienia Francja i Włochy są bliskie sfinalizowania szczegółów technicznych dotyczących dostawy systemu obrony powietrznej SAMP/T na Ukrainę - informuje agencja Reutera powołując się na dwa źródła dyplomatyczne.

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, stwierdził w czwartek, że dostawy czołgów podstawowych na Ukrainę to "bezpośrednie zaangażowanie" USA i Europy w wojnę na Ukrainie.



W Odessie uznanej w środę za "Zagrożone Miejsce Światowego Dziedzictwa" przez UNESCO rosyjskie rakiety uszkodziły w czwartek obiekty infrastruktury energetycznej. Rakiety uderzyły w cele w Odessie tuż przed przybyciem do tego miasta szefowej MSZ Francji, Catherine Colonny.



- To co widziałam dziś, nowe uderzenia na ukraińską infrastrukturę cywilną, to nie prowadzenie wojny, to popełnianie zbrodni wojennych - mówiła Colonna.



USA w czwartek formalnie uznały rosyjską Grupę Wagnera za międzynarodową organizację przestępczą, zamrażając jej aktywa w USA.