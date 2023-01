W sobotę przed północą Wołodymyr Zełenski wygłosił noworoczne orędzie. Przypomniał w nim, że w lutym wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję na Ukrainę. - Ten rok rozpoczął się 24 lutego - podkreślił dodając, że minęło 311 dni wojny.

- To był nasz rok, rok Ukrainy, rok Ukraińców. Obudziliśmy się 24 lutego w innym życiu. Pierwsze rakiety zniszczyły sieć iluzji. Zobaczyliśmy, kto jest kim - mówił Zełenski. - Świat nie utracił pokoju - to Rosja zniszczyła pokój - powiedział.

W orędziu prezydent Ukrainy wymienił miejsca, w których na skutek działań wojsk rosyjskich zginęli cywile - m.in. Buczę, Borodziankę, Irpień, Kramatorsk, Czernihów, Mariupol i Odessę.

- Nie można tego zapomnieć, nie można przebaczyć. Ale można zwyciężyć - powiedział Wołodymyr Zełenski, przypominając obronę Kijowa czy porażki wojsk rosyjskich w obwodach charkowskim i mikołajowskim oraz zatopienie krążownika Moskwa.

- Walczymy i będziemy walczyć w imię jednego słowa: zwycięstwa - kontynuował Zełenski. Podziękował Ukraińcom za walkę, wspominając o tym, "jak starszy mężczyzna rękami zatrzymał czołg" i jak "kobieta strąciła drona słoikiem pomidorów"

Zełenski przekonywał, że w czasie wojny nie ma nieważnych spraw, a każdy jest bojownikiem i bierze udział w obronie. - Walczymy jako jedna drużyna - cały kraj, wszystkie regiony - kontynuował.

- Nie wiemy, co przyniesie nam rok 2023. Ale jesteśmy gotowi na wszystko - powiedział prezydent Ukrainy.

W orędziu noworocznym Zełenski zwrócił się do Ukraińców. - Chcę życzyć nam wszystkim jednego - zwycięstwa. I to jest najważniejsze. Jedno życzenie dla wszystkich Ukraińców - powiedział. Życzył, by rok 2023 był rokiem powrotów. - Powrotu naszych ludzi, żołnierzy - do ich rodzin, jeńców - do ich domów, emigrantów - do ich Ukrainy - mówił.