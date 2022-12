Zdaniem analityków, Kreml prawdopodobnie próbuje przedstawić prezydenta Rosji Władimira Putina jako kompetentnego przywódcę wojskowego i odbudować wizerunek rosyjskiego Ministerstwa Obrony (MON), nagłaśniając spotkanie Putina ze Sztabem Połączonym Sił Zbrojnych Rosji.

Reklama

Eksperci sugerują również, że Kreml mógł upublicznić spotkanie Putina ze Sztabem Połączonym w celu rehabilitacji wizerunku rosyjskiego resortu obrony w odpowiedzi na krytykę środowisk pro-militarnych.

Zdaniem analityków ISW, Kreml najprawdopodobniej celowo upublicznił obecność Gierasimowa, Szojgu i Surowikina na spotkaniu z Putinem, aby przedstawić rosyjskie Ministerstwo Obrony jako zorganizowaną, jednolitą i efektywną strukturę wojskową oraz uchronić wysokie dowództwo rosyjskich sił zbrojnych przed dalszą krytyką.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kanclerz Olaf Scholz: Niemcy nie przekażą Ukrainie czołgów To jest kryterium naszej zdecydowanej, ale ostrożnej polityki i będzie obowiązywać również w przyszłym roku – powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w rozmowie z "Süddeutsche Zeitung".

Reklama

Innym domniemaniem analityków wojskowych jest to, że Kreml prawdopodobnie stara się pokazać Putina jako przywódcę, który jest w kontakcie ze swoim narodem. W szczególności potwierdzają to relacje z udziału Putina w "nic nie znaczących wydarzeniach", takich jak uroczyste otwarcie fermy indyków czy remont autostrady.

Takie komunikaty, jak wynika z analizy instytutu, mają na celu przypomnienie Rosjanom, że Putin jest nie tylko przywódcą wojskowym, ale także cywilem, który ma bliskie związki z narodem. To przypomnienie, że Putin powinien być postrzegany jako "posłaniec dobrej nowiny".

Instytut zwraca też uwagę, że śledztwo "New York Times" w sprawie rosyjskich dokumentów wojskowych potwierdza oceny ISW, jak błędne były rosyjskie decyzje w kampanii inwazji na Ukrainę.

ISW zwraca też uwagę, że obecne rosyjskie działania ofensywne w pobliżu Bachtmutu jeszcze bardziej "wbijają klin" między siły tzw. Donieckiej Republiki Ludowej a oddziały Grupy Wagowej Jewgienija Prigożyna.

Ponadto analitycy zauważają w odniesieniu do CIA, że Kreml nie jest poważny w kwestii negocjacji z Ukrainą. Ich zdaniem Putin konsekwentnie wykorzystuje wezwania do negocjacji, by izolować Ukrainę od wsparcia jej partnerów.