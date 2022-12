Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 294 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi o pozyskania miliarda dolarów pomocy, które mają pomóc Ukrainie przetrwać zimę.

Przerzucone czołgi wchodzą w skład dwóch kompanii czołgów 7. Samodzielnego Batalionu Pancernego, są to czołgi T-72B - wynika z wpisu na kanale Hajun. Czołgi miały wyruszyć z miejsca stałej dyslokacji na poligon w rejonie grodzieńskim, pokonując po drodze przeszkodę wodną.

W 7. Samodzielnym Batalionie Pancernym alarm ogłoszono 14 grudnia o 3 rano czasu lokalnego.



Hajun podaje też, że w sprawdzeniu gotowości bojowej wezmą udział pododdziały 11. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej - 40. Samodzielny Batalion Zmechanizowany, 105. Samodzielny Batalion Zmechanizowany oraz Batalion Inżynieryjno-Saperski.

Na razie nie wiadomo jednak gdzie te jednostki zostaną przerzucone z miejsc ich stałej dyslokacji.

Nie wiadomo też, gdzie przemieszczą się jednostki 19. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

Kanał Hajun pisze jednocześnie, że pododdziały tej Brygady prawdopodobnie sforsują Berezynę przeprawą zbudowaną w rejonie borysowskim, w obwodzie mińskim.

13 grudnia Ministerstwo Obrony Białorusi ogłosiło nagłe sprawdzenie gotowości bojowej Sił Zbrojnych Republiki Białorusi.



Tego samego dnia jednostki 38. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej zostały wysłane z miejsca stałej dyslokacji w Brześciu na południowy-wschód, w pobliże ukraińskiej granicy.



Think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną twierdzi, że ruchy białoruskich wojsk nie są zapowiedzią ataku na Ukrainę lecz elementem kampanii informacyjnej, która ma stwarzać przekonanie, że Białoruś może włączyć się do wojny (co wiąże część ukraińskich sił na północy Ukrainy, w pobliżu granicy z Rosją).