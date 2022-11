Mieszkańcom dwóch południowych regionów, które w ostatnich miesiącach były regularnie ostrzeliwane przez rosyjskie wojsko, zalecono przeniesienie się do bezpieczniejszych obszarów w centralnej i zachodniej części kraju - powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Rząd zapewni transport, zakwaterowanie i opiekę medyczną - dodała.

Ewakuacja następuje nieco ponad tydzień po tym, jak Ukraina odzyskała miasto Chersoń, które pozostaje blisko linii frontu, i obszary wokół niego.

Wyzwolenie miasta było ważnym osiągnięciem dla ukraińskiej armii, natomiast zaplanowane ewakuacje podkreślają problemy, z jakimi boryka się Ukraina po ciężkim ostrzale rosyjskiej infrastruktury energetycznej.

Rosja ostrzeliwała z powietrza ukraińską sieć energetyczną i inną infrastrukturę, powodując przerwy w dostawie prądu i pozostawiając miliony Ukraińców bez ciepła, prądu i wody.

Czterogodzinne lub dłuższe przerwy w dostawie prądu były spodziewane w 15 regionach Ukrainy w poniedziałek - zapowiedział Wołodymyr Kudrycki, szef państwowego operatora sieci, Ukrenergo. Ponad 40 proc. obiektów energetycznych Ukrainy zostało uszkodzonych w wyniku rosyjskich uderzeń rakietowych w ostatnich tygodniach.

Sytuacja w Kijowie i innych dużych miastach pogorszyła się drastycznie po największym ataku rakietowym na sieć energetyczną kraju we wtorek. 40 proc. Ukraińców doświadcza utrudnień z powodu uszkodzenia co najmniej 15 głównych węzłów energetycznych na całej Ukrainie. Przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą trwać od kilku godzin do kilku dni. - Odporność i odwaga są tym, czego potrzebujemy tej zimy - powiedział Kudrycki.