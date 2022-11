Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 268 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówił w czwartek wieczorem, że prądu na Ukrainie pozbawionych jest 10 mln osób.

"Kilka głównych lądowych szlaków zaopatrzenia (GLOC) biegnie przez wschodnią część obwodu chersońskiego na kontrolowaną przez Rosjan inną część południowej Ukrainy: południowa trasa T2202 Nowa Kachowska - Armiańsk, południowo-wschodnia trasa P47 Kachowka-Geniczesk i autostrada M14, która biegnie na wschód do Melitopola, Berdiańska i Mariupola" - pisze w swojej analizie ISW.

Jak zauważają analitycy think tanku zdjęcia satelitarne wskazują, że Rosjanie tworzą pozycje obronne wzdłuż niektórych z tych kluczowych szlaków, a doniesienia z mediów społecznościowych mówią o tym, że ukraińska armia zaczyna uderzać na zgrupowania wojsk i sprzętu wojskowego na tych szlakach.

Rosjanie zaatakowali w czwartek infrastrukturę Krytyczną w Kijowie, a także w Dnieprze i Odessie - podaje ukraińska armia. Do ataku doszło dwa dni po największym od początku wojny ataku rakietowym na cele na Ukrainie.

"Ograniczona liczba dróg dobrej jakości i torów w tym rejonie, w szczególności łączących Krym z lądową częścią (Rosji) stwarza możliwość pojawienia się zatorów, które mogą być podatne na działania ukraińskiej armii, co może stopniowo prowadzić do obniżenia zdolności Rosjan do zaopatrywania ich zgrupowania we wschodniej części obwodu chersońskiego i na południowej Ukrainie" - czytamy w analizie.

"ISW wcześniej informowało, że branie na cel wąskich gardeł wzdłuż kluczowych szlaków zaopatrzenia - nie tylko mostów przez Dniepr - w czasie ukraińskiej kontrofensywy w obwodzie chersońskim, która trwała od końca sierpnia do połowy października - doprowadziło do wycofania się Rosjan z zachodniego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim na pozycje położone dalej na południe od rzeki Dniepr" - zauważają analitycy think tanku.

"Ukraińskim wojskom będzie trudniej osiągnąć taki skutek we wschodniej części obwodu chersońskiego, ale mogą być w stanie pokrzyżować plany Rosjan chcących umocnić i utrzymać nowe linie obronne" - ocenia ISW.