We wtorek, 15 listopada w miejscowości Przewodów koło Hrubieszowa w opuszczonych budynkach dawnego PGR doszło do eksplozji, w której zginęły dwie osoby. Przyczyną wybuchu była eksplozja co najmniej jednej rakiety wojskowej produkcji rosyjskiej. Wczoraj Rosja przeprowadziła najpoważniejszy atak powietrzny na Ukrainę od początku wojny. Z ponad 100 wystrzelonych rakiet 80 przechwyciła obrona przeciwlotnicza, ale te, które zdołały się przez nią przedrzeć, uderzyły m.in. w Kijów, Lwów, Charków, Krzywy Róg, Równe i obwód sumski.