24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W poniedziałek wieczorem pojawiły się nieoficjalnie doniesienia o zdobyciu przez ukraińską armię przyczółków na lewym brzegu Dniepru.

Rosyjscy urzędnicy mieli brać pod uwagę wybory w Stanach Zjednoczonych podczas omawiania kwestii wycofania armii z obwodu chersońskiego na południu Ukrainy.

Jak informuje CNN, powołując się na źródło w wywiadzie, czekanie do czasu po wyborach w USA było zawsze "wstępnie zaplanowanym założeniem"

Jednocześnie wybory w USA nie były jedynym warunkiem odwrotu Rosjan. Analitycy wojskowi twierdzą, że Rosja miała niewiele innych opcji operacyjnych i przygotowywała się do wycofania od tygodni, co skłoniło amerykańskich urzędników do zastanowienia się, kiedy Rosjanie oficjalnie potwierdzą wycofanie.

Źródła CNN twierdzą, że jest to dowód na to, że Rosjanie nadal są zainteresowani wpływaniem na politykę wewnętrzna USA. Zdaniem rozmówców stacji Rosja prawdopodobnie źle oszacowała wpływ, jaki takie ogłoszenie miałoby w rzeczywistości na wybory. - Wątpię, by Amerykanie naprawdę to zauważyli - powiedziało jedno ze źródeł.

Prezydent Joe Biden w zeszłym tygodniu mógł sugerować, że USA uważają, że czas ogłoszenia przez Rosję wycofania był czymś więcej niż zwykłym zbiegiem okoliczności.

- Uważam, że to interesujące, że czekali do czasu po wyborach, aby dokonać tej decyzji, co wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, że zamierzają zrobić. Jest to dowód na to, że mają pewne prawdziwe problemy - rosyjskie wojsko - powiedział Biden na konferencji prasowej w ubiegłą środę.

Biden powiedział również, że ma nadzieję, iż po zakończeniu wyborów Rosjanie będą bardziej skłonni do negocjacji w sprawie uwolnienia obywateli USA przetrzymywanych w Rosji, w tym Brittney Griner i Paula Whelana. Po wyborach adwokat Griner zapowiedział, że gwiazda amerykańskiej koszykówki zostanie przeniesiona do rosyjskiej kolonii karnej, gdzie ma odbyć resztę dziewięcioletniego wyroku za przemyt narkotyków, który został podtrzymany pod koniec października.

Dyrektor CIA Bill Burns był w poniedziałek w Ankarze i rozmawiał z Siergiejem Naryszkinem, dyrektorem Służby Wywiadu Zagranicznego na temat amerykańskich więźniów - poinformowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Większość dyskusji dotyczyła zarządzania ryzykiem związanym z bronią jądrową.

Informacje sugerujące, że Rosja chciała uniknąć przekazania Demokratom i Kongresowi pozytywnych wiadomości w przededniu wyborów, dołączają do rosnącej liczby dowodów na to, że Rosja obstawia, iż Stany Zjednoczone rządzone przez Republikanów zapewnią Ukrainie mniejsze wsparcie.

Sam prezydent Rosji Władimir Putin nie ogłosił wycofania - które Rosja określiła jako "manewr", a nie "odwrót" - dystansując się od tego, co stanowi problem dla rosyjskiej armii. Wycofanie zostało ostro skrytykowane na rosyjskich blogach prowojennych.