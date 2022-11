Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 265 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W poniedziałek wieczorem pojawiły się nieoficjalnie doniesienia o zdobyciu przez ukraińską armię przyczółków na lewym brzegu Dniepru.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, przemawiając do uczestników szczytu G20 na indonezyjskiej wyspie Bali wezwał światowych przywódców do poparcia planu zakończenia wojny na Ukrainie dodając, że nadszedł czas, by naciskać Rosję do zawarcia pokoju, po tym jak ukraińska armia zajęła w piątek Chersoń.

Reklama

Jednocześnie Zełenski zadeklarował, że Ukraina nie pozwoli rosyjskim siłom na przegrupowanie po wycofaniu się z zachodniego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim i dodał, że walki będą trwać dopóki Ukraina nie odzyska kontroli nad całym swoim terytorium.

Czytaj więcej Dyplomacja Zełenski na szczycie G20: Nadszedł czas, by zatrzymać destrukcyjną wojnę Rosji Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, przemawiając do uczestników szczytu G20 na indonezyjskiej wyspie Bali wezwał światowych przywódców do poparcia planu zakończenia wojny na Ukrainie dodając, że nadszedł czas, by naciskać Rosję do zawarcia pokoju, po tym jak ukraińska armia zajęła w piątek Chersoń.

Zełenski przedstawił później ukraińską wizję pokoju. W ocenie prezydenta Ukrainy istnieje zestaw rozwiązań, które w tym celu należy wprowadzić.

Reklama

Ukraiński przywódca chce, by "ta rosyjska wojna agresji zakończyła się sprawiedliwie i na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego, a nie byle jak."

"Nie powinniśmy proponować Ukrainie kompromisów z sumieniem, suwerennością, terytorium i niepodległością. Szanujemy zasady i jesteśmy ludźmi słowa. Ukraina zawsze była liderem działań na rzecz pokoju - i świat to widział. A jeśli Rosja mówi, że rzekomo chce zakończyć tę wojnę, niech udowodni to czynami" - przekonuje Zełenski.

"Jeśli nie ma wzajemnych działań w celu przywrócenia pokoju, to znaczy, że Rosja po prostu chce was wszystkich jeszcze raz oszukać, zwieść świat i zamrozić wojnę właśnie wtedy, gdy jej porażki stały się szczególnie namacalne" - dodaje.

"Nie pozwolimy Rosji przeczekać, zbudować swoich sił, a następnie rozpocząć kolejnej serii terroru i globalnej destabilizacji. Jestem przekonany, że konieczne i możliwe jest powstrzymanie destrukcyjnej wojny Rosji już teraz." - przekonuje.

10 punktów zaproponowanych przez Zełenskiego:

1. Bezpieczeństwo radiacyjne i jądrowe

Reklama

2. Bezpieczeństwo żywnościowe

3. Bezpieczeństwo energetyczne

4. Uwolnienie wszystkich więźniów i deportowanych

5. Realizacja Karty Narodów Zjednoczonych i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy oraz porządku światowego

6. Wycofanie wojsk rosyjskich i zaprzestanie działań wojennych

7. Przywrócenie sprawiedliwości

Reklama

8. Przeciwdziałanie zagładzie ekologicznej.

9. Zapobieganie eskalacji.

10. Ustalenie terminu zakończenia wojny.