Słynny aktor od początku konfliktu aktywnie wspierał Ukrainę i występował przeciwko rosyjskiej agresji.

W lutym przyjechał do Ukrainy, aby nakręcić dokument o pierwszych dniach rosyjskiej inwazji (wtedy zmuszony był do ewakuacji, gdy sytuacja nie pozwalała już na pracę na planie).

Następnie poprzez swoje profile społecznościowe wsparł kilka zbiórek na rzecz Kijowa.

We wtorek wrócił do stolicy Ukrainy, aby wykonać symboliczny gest przekazania swojego Oscara Zełenskiemu. Zapowiedział, że statuetka zostanie w Ukrainie aż do jej zwycięstwa.



Penn jest dwukrotnym laureatem Oscara - w 2003 roku zdobył statuetkę za pierwszoplanową rolę w filmie "Rzeka tajemnic", w 2008 - za tytułową rolę w "Obywatelu Milku".



Prezydent Ukrainy odznaczył aktora Orderem Zasługi III stopnia za wybitne zasługi osobiste „w umacnianiu współpracy międzypaństwowej, we wspieraniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz za znaczący wkład w popularyzację Ukrainy na świecie ".