Na profilu Kadyrowa na Telegramie pojawił się wpis, w którym czeczeński przywódca ciepło wypowiada się on o współzałożycielu Grupy Wagnera Jewgieniju Prigożynie, a także ponownie obwinia generała Aleksandra Łapina za niepowodzenia we wschodniej Ukrainie (co m.in. ma pośrednio wskazywać, że ten przywódca wojskowy nadal zachowuje swoją pozycję).

"Drogi bracie Prigożyn, jesteś urodzonym wojownikiem, a twoi bojownicy to prawdziwi profesjonaliści i patrioci Rosji, nieustraszeni, uparci, odważn. To naprawdę cenne jednostki bojowe" - pisze Kadyrow.

Zauważa też, że nie może nawiązać kontaktu z gen. Aleksandrem Łapinem



"Co do generała łapina, to od kilku dni staram się nawiązać z nim kontakt przez moich dowódców. Ale moi ludzie nie mogą go znaleźć. Czy dowódca nie powinien być na swoim miejscu i być w kontakcie z kolegami?" - pyta Kadyrow.

"A wszystko dlatego, że chcę z nim porozmawiać o niedawnym przebiciu się nieprzyjaciela bez walki w rejonie linii obrony (...), którą przeszło 5 transporterów opancerzonych i 50 neonazistów, za co Łapin był odpowiedzialny” – pisze dalej Kadyrow.