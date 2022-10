Samoloty Korei Płn. zbliżyły się do granic Korei Płd. Seul poderwał myśliwce

Korea Północna w piątek wystrzeliła rakietę krótkiego zasięgu w stronę morza na wschodnim wybrzeżu kraju, a 10 północnokoreańskich samolotów wojskowych zbliżyło się do granicy między Koreami, co zmusiło Seul do poderwania swoich myśliwców.