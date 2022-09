Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 204 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że tylko w ukraińskiej niewoli rosyjscy żołnierze mogą ocalić swoje życie.

Fogiel był pytany o propozycję wysłania "misji stabilizacyjnej NATO" na Ukrainę, który podczas wizyty w Kijowie przedstawił 15 marca Jarosław Kaczyński. Propozycja nie spotkała się z pozytywną oceną w Sojuszu, zdystansował się też od niej prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Tymczasem Fogiel mówił wiosną, że coraz więcej krajów z otwartością patrzy na koncepcję wysłania pokojowej misji NATO na Ukrainę (w rozmowie z Radiem Wnet), mówił też, że Polska będzie prowadzić w tej sprawie konsultacje polityczne. Rzecznik PiS został spytany jaki był przebieg tych konsultacji.



- Jak wyglądały konsultacje? Pozwoli pan, że te szczegóły pozostaną w annałach dyplomacji - odparł. Dopytywany czy takie konsultacje w ogóle miały miejsce odparł, że "oczywiście były".

- Jeżeli chodzi o samą koncepcję misji stabilizacyjnej to, na całe szczęście, diametralnie zmieniła się sytuacja na Ukrainie. 15 marca mieliśmy wojska rosyjskie pod Kijowem i realne zagrożenie, że Kijów padnie. Ta koncepcja misji, bo miała to być misja o charakterze humanitarnym, pozwoliłaby cywilom opuścić oblegane miasto. No ale oczywiście, jako misja posiadająca zabezpieczenie wojskowe, zmusiłaby, samą swoją obecnością, wojska rosyjskie do, chociażby, spowolnienia ofensywy. Wtedy, rzeczywiście, nie było konsensusu wśród krajów NATO - dodał.



- To był czas, gdy wiele krajów Zachodu bało się przekazać Ukrainie cokolwiek ponad kamizelki kuloodporne bo mogłoby to sprowokować Rosję - zauważył też Fogiel.

- Dzisiaj, na całe szczęście, mamy zupełnie inną sytuację, mamy kontrofensywę ukraińską i dzisiaj taka misja, w tym charakterze, nie byłaby konieczna - podsumował.



A czy dziś, z perspektywy czasu, Fogiel ocenia, że ta propozycja była sensowna, mimo że została ogłoszona bez uzgodnień z innymi członkami NATO? Zdaniem rzecznika propozycja ta miała sens.



- To musiałoby sprawić, że Rosjanie dla potencjalnej obecności wojsk zaproszonych przez Ukrainę, musieliby zmodyfikować swoje plany ofensywne - stwierdził rzecznik PiS.