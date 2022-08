Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 182 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. 24 sierpnia Ukraina świętuje Dzień Niepodległości.

Mer Kijowa, Witalij Kliczko, powiedział w rozmowie ze Sky News, że jego kraj walczy „nie tylko o własną niepodległość, ale także o wolność wszystkich narodów europejskich”. - Głównym priorytetem Putina jest odbudowa imperium sowieckiego, a Ukraina jest bardzo ważnym elementem jego planu - powiedział. - W tej chwili walczymy o naszą niezależność. Walczymy także o was, o każdego was. Walczymy o nasze wartości, wartości demokratyczne i demokratyczną przyszłość - dodał.

Reklama

Kliczko powiedział również, że Ukraina chce „zbudować kraj europejski” z „wartościami demokratycznymi, prawami człowieka i wolnością prasy”. - To nie jest akceptowane w Federacji Rosyjskiej - zaznaczył.

Mer Kijowa wezwał także kraje zachodnie do zaprzestania stosunków handlowych z Rosją. - Wysyłane pieniądze do Rosji, nie są wykorzystywane dla gospodarki i nie są inwestowane w ludność - powiedział. - Wysyłane do Rosji pieniądze są przeklęte, mają na sobie krew i jest to krew ukraińska. Proszę zerwać stosunki handlowe z Rosją - podkreślił Kliczko.