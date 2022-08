Aleksander Dugin wypowiedział się po raz pierwszy po śmierci swojej córki, która zginęła w zamachu 20 sierpnia.

Tekst pojawił się na profilu Konstantina Małofiejewa, jednego z zaufanych współpracowników Putina.

"Jak wszyscy wiecie, w wyniku zamachu terrorystycznego przeprowadzonego przez nazistowski reżim ukraiński 20 sierpnia, wracając z festiwalu Tradycji pod Moskwą, moja córka Daria Dugina została brutalnie zabita przez eksplozję na moich oczach" - napisał Dugin.



Dalej Dugin pisze, że jego córka była "piękną prawosławną dziewczyną, patriotką, filozofką, a jej wypowiedzi i reportaże zawsze były "głębokie, gruntowne i powściągliwe".

"Nigdy nie wzywała do przemocy i wojny" - zapewnia ideolog Kremla. "Na początku swojej podróży była wschodzącą gwiazdą" - dodaje.



Dugin zapewnia, że naród rosyjski nie da się złamać "nawet tak nieznośnymi ciosami" i nie pozwoli, by jego wolę zmiażdżył "krwawy terror wobec najlepszych i najbardziej bezbronnych".



"Nasze serca tęsknią za czymś więcej niż tylko zemstą czy odwetem. To za mało, to nie po rosyjsku. Chcemy tylko Zwycięstwa" - pisze Dugin i przekonuje, że to właśnie na ołtarzu tego zwycięstwa "położyła swoje dziewczęce życie" jego córka.

"Niech już teraz inspiruje synów naszej Ojczyzny. Wygrajcie, proszę - kończy Dugin.