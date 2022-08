W mediach społecznościowych opublikowane zostały dwa filmy, dotyczące zdarzenia. Na jednym z nich widać płonący samochód i prowadzącą akcję ratunkową straż pożarną. Według użytkowników serwisu Telegram, płonące auto to należąca do Darii Duginy Toyota Land Cruiser Prado. 30-letnia córka geopolityka i filozofa miała zginąć w eksplozji pojazdu.

Informację o „samochodzie, który spłonął w Odincowie w obwodzie moskiewskim” podała agencja RIA Nowosti, publikując wspomniane nagranie. Początkowo nie wskazano jednak oficjalnie, że ofiara to Daria Dugina, a jedynie - powołując się źródło w organach ścigania - że „na miejsce przybyły służby ratunkowe”.

Na drugim z publikowanych w mediach społecznościowych nagrań widać rozglądającego się po miejscu zdarzenia brodatego mężczyznę, prawdopodobnie Aleksandra Dugina.

Aktywny na Telegramie rosyjski skrzypek Petr Lundstrem, gorący orędownik wojny z Ukrainą, napisał na swoim koncie, że Daria Dugina zginęła w zamachu, ale celem był jej ojciec, z którym uczestniczyła w festiwalu sztuki „Tradycja” w Zacharowie pod Moskwą. Według niego filozof miał wracać do domu z córką, ale ostatecznie wsiadł do innego samochodu. Lundstrem również uczestniczył w festiwalu.



Informacje o śmierci Duginy potwierdził Denis Puszylin, stojący na czele samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Według cytowanego przez RIA Nowosti marionetkowego przywódcy, do zdarzenia doprowadzili „terroryści ukraińskiego reżimu”, a ich celem był ojciec Darii Duginy. Ukraiński portal Liveuamap zwraca tymczasem uwagę, że „Rosjanie już obwiniają Ukrainę, choć jest zbyt wcześnie, by rozstrzygać”. „ To mógł być wypadek, jak awaria mechaniczna przerobionej na LPG Toyoty Prady, którą jeździła, pamiątkowa broń jej ojca, cokolwiek” - czytamy we wpisie na Twitterze.

Aleksandr Dugin to główny ideolog rosyjskiego neoimperializmu, eurazjatyzmu, według którego Rosja jest odrębną cywilizacją, do której powinno się przyłączyć wszystkie byłe republiki radzieckie oraz państwa byłego bloku socjalistycznego. W przeszłości wspierał aneksję Krymu i ruchy separatystyczne na wschodzie Ukrainy. „Zabijać, zabijać, zabijać Ukraińców" – nawoływał w 2014 roku w nagraniu opublikowanym w okresie najgorętszych starć w Doniecku. Nazywany jest „mózgiem Putina” i „nowym Rasputinem”, ze względu na domniemany wpływ na prezydenta Rosji.



Daria Dugina miała takie same poglądy, jak jej ojciec. W programie rosyjskiego YouTubera Nikołaja Rosowowa mówiła w marcu br., że „tożsamość ukraińska jest głównie zlokalizowana na zachodniej Ukrainie, ale wschodnia Ukraina – w tym Donbas – byłaby skłonna zaakceptować »imperium euroazjatyckie«. Powiedziała również, że każdy, kto sprzeciwia się zachodniej „cywilizacji materialistycznej”, jest rosyjskim „towarzyszem broni” i że sojusz z Chinami jest prawdopodobny, ponieważ Pekin „znalazł kompromis w kwestii zachowania swojej tożsamości, pozostając częścią systemu światowego”. Ponadto Dugina opowiedziała się za kneblowaniem głosu przeciwników inwazji na Ukrainę, ponieważ „skoro Rosja jest w stanie wojny, potrzebna jest absolutna jedność i nie można dopuścić do sprzeciwu”. Europę i inne państwa Zachodu z powodu sankcji, również na rosyjską kulturę, nazwała „totalitarnymi rasistami, kolonialistami i nazistami”.