Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 177 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent USA, Joe Biden, ma ogłosić nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy.

W wydanym oświadczeniu Energoatom pisze, że Rosja, która kontroluje Zaporoską Elektrownię Jądrową od pierwszych dni marca, przygotowuje się do przeprowadzenia "zakrojonej na szeroką skalę prowokacji".

Reklama

Wcześniej Moskwa oskarżyła Ukrainę, że to strona ukraińska chce dokonać prowokacji na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - miałoby to polegać na ostrzelaniu elektrowni 19 sierpnia i doprowadzenie do "niewielkiego wypadku", na jej terenie.

"Są informacje, że rosyjskie siły okupacyjne planują wyłączyć bloki energetyczne i odłączyć je od linii wysokiego napięcia i ukraińskiego systemu energetycznego w bliskiej przyszłości" - głosi wydane przez Energoatom oświadczenie.



Reklama

"Rosyjska armia szuka obecnie paliwa dla generatorów na ropę, które miałyby być włączone, po tym jak bloki energetyczne zostaną wyłączone z powodu braku zewnętrznych dostaw prądu zasilającego system chłodzenia reaktorów atomowych" - czytamy w oświadczeniu.



Zaporoska Elektrownia Jądrowa to największa elektrownia atomowa w Europie. Obecnie, na pełną skalę, pracują dwa z sześciu jej reaktorów atomowych.



Odłączenie elektrowni od ukraińskiej sieci byłoby poważnym problemem dla Ukrainy - zwłaszcza południa kraju - w obliczu nadciągającego sezonu grzewczego.