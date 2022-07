- To nie jest wystarczające i mówię to szczerze moim partnerom. Rosja musi odczuć znacznie wyższą cenę za wojnę, by zmusić ją do poszukiwania pokoju - powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski uważa, że Rosja testuje na Ukrainie wszystko, co może wykorzystać przeciwko innym krajom europejskim, dlatego zaapelował, by nie przerywać presji sankcji i pomagać poprzez wysyłkę broni.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Dyrektor CIA szacuje, że 15 tys. Rosjan zginęło w wojnie na Ukrainie Stany Zjednoczone szacują, że rosyjskie ofiary na Ukrainie osiągnęły do tej pory około 15 tys. zabitych i być może 45 tys. rannych - powiedział w środę dyrektor CIA William Burns. Dodał, że Ukraina również poniosła znaczne straty.

- Kiedy zwracamy się do naszych partnerów z tą czy inną prośbą, z tą czy inną radą lub postulatem, to jest to oparte na doświadczeniu Ukrainy - na tym, co już przeżyliśmy - mówił.

- Rosja doświadcza na Ukrainie wszystkiego, co może wykorzystać także przeciwko innym krajom europejskim. Zaczęło się od wojen gazowych, a skończyło na pełnowymiarowej inwazji, terrorze rakietowym i paleniu ukraińskich miast - dodał.

Prezydent przekonuje, że jedynym rozwiązaniem, by podobna historia nie dotknęła innego państwa, jest wspólne zwycięstwo nad Rosją na Ukrainie.

- Im szybciej to nastąpi, tym mniej szkód i cierpień doświadczą wszystkie europejskie rodziny, wszystkie europejskie kraje - przekonywał.