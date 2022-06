Jarosław Kaczyński o 700 plus: Nie sądzę, żeby było. To proinflacyjne

- 700 plus to właśnie posunięcie proinflacyjne. Nie sądzę, żeby było. Ale to nie oznacza, że my zaniechamy pomocy dla rodzin - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o możliwość waloryzacji programu Rodzina 500 plus.