- Jest to trudna kwestia i pracujemy nad nią. To jest główne zadanie na dziś, także dla wywiadu wojskowego. Wiemy, że oni żyją. Jeśli chodzi o warunki, to również ta kwestia jest kontrolowana. Nie możemy powiedzieć, w jakich dokładnie warunkach są przetrzymywani, ale wiemy na pewno, że oni żyją. GRU stale to monitoruje, z niektórymi z nich jest kontakt, a proces ich uwolnienia nie zatrzymuje się ani na godzinę - powiedział Andrij Jermak.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Eksperci: Rosjanie wykorzystają procesy Ukraińców do promowania fałszywej narracji o wojnie Członkowie amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War uważają, że Rosja prawdopodobnie będzie próbowała wykorzystać pozorowane procesy przeciwko ukraińskim żołnierzom, zwłaszcza tym, którzy bronili Mariupola, aby fałszywie przedstawić swoją wojnę jako operację denazyfikacyjną.

Szef Gabinetu Prezydenta wyraził nadzieję, że teraz proces powrotu wziętych do niewoli obrońców Azowstalu wejdzie w aktywną fazę.

6 czerwca prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w niewoli znajduje się ponad 2,5 tys. ukraińskich żołnierzy z zakładów Azowstal.

Wojsko ukraińskie utrzymywało obronę Mariupola przez ponad 80 dni. 16 maja rozpoczęła się ewakuacja ukraińskich obrońców.