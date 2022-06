Sędzia federalny wydał nakaz zajęcia Boeinga 787 Dreamlinera o wartości 350 milionów dolarów i Gulfstreama G650 ER o wartości 60 milionów na podstawie tego, że ostatnie ich loty naruszyły amerykańską kontrolę eksportu nałożoną po inwazji Rosji na Ukrainę. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych wniósł przeciwko Abramowiczowi oskarżenia administracyjne.

Departament Handlu poinformował, że Gulfstream przyleciał ze Stambułu do Moskwy 12 marca, następnego dnia poleciał do Tel Awiwu i 15 marca ponownie poleciał ze Stambułu do Moskwy. Boeing z kolei poleciał z Dubaju do Moskwy 4 marca. Ponieważ samoloty były wyprodukowane w USA, a loty odbywały się po wejściu w życie ograniczeń eksportowych, Abramowicz, obywatel Rosji, na realizację tych lotów potrzebował licencji.

Abramowicz o nie nie wystąpił, maszyny poleciały bez wymaganych dokumentów, co oznacza złamanie sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę.



Departament Handlu, oprócz innych kar, może wystąpić o nałożenie na Abramowicza grzywny w wysokości do 328 121 dolarów za nielicencjonowany lot lub prawie 1 milion dolarów za trzy loty.

- Rosyjscy oligarchowie, tacy jak Abramowicz, nie będą mogli bez konsekwencji naruszać amerykańskich przepisów eksportowych – przekazał w oświadczeniu urzędnik departamentu ds. handlu John Sonderman.

Obie maszyny są w Rosji. Prokuratorzy muszą znaleźć sposób na ich zajęcie.