– Właśnie teraz okupanci okradają mariupolskie muzea. Mówią, że chcą wszystko wywieźć do Doniecka, po dokonaniu ekspertyzy najcenniejsze eksponaty pojadą do Moskwy – alarmuje doradca burmistrza Mariupola Piotr Andriuszczenko.

Zdejmowanie flag

Na okupowanych terytoriach rządzi rosyjska administracja wojskowa. Ale w części miast i miasteczek cały czas funkcjonują ukraińskie urzędy działające według prawa ukraińskiego. Jednak jeszcze w marcu Kijów alarmował, że okupanci porwali co najmniej 11 szefów miejscowej administracji. Jednego, burmistrza Melitopola, udało się wymienić na rosyjskich jeńców. Poza burmistrzami i wójtami Rosjanie porwali co najmniej kilkuset miejscowych aktywistów, przedstawicieli władz, ale też zupełnie przypadkowe osoby.

W największym, zajętym przez okupantów mieście, Chersoniu, po dwóch miesiącach urzędy zostały rozpędzone przez wojsko. – Do budynku rady miejskiej weszli uzbrojeni ludzie, zabrali klucze woźnemu, postawili swoje posterunki – poinformował burmistrz miasta Ihor Kołychajew.

W zeszłym miesiącu wysłał on do Kijowa rozpaczliwy list z prośbą o wyjaśnienie, jak ma dalej działać, gdy okupanci coraz bardziej to uniemożliwiają, a w miejskiej kasie brakuje pieniędzy. – W odpowiedzi poinformowano nas, że powinniśmy pozostawać na swych miejscach pracy, dopóki nad budynkiem powiewa ukraińska flaga. W przypadku jej zdjęcia, podejmujemy pracę zdalną z zakonspirowanego miejsca i nadal zarządzamy przedsiębiorstwami komunalnymi – opowiadał.

Okupować czy anektować

Rosyjscy żołnierze zdjęli ukraińską flagę, ale sami nie wiedzą, co dalej robić. Według wcześniejszych informacji 27 kwietnia mieli przeprowadzić tam referendum o utworzeniu „Chersońskiej Republiki Ludowej”. Prezydent Zełenski zagroził jednak w takim przypadku zerwaniem rozmów z Kremlem. Teraz okupanci zamierzają przeprowadzić je podobno 1 maja, jednak spis ludności (potrzebny do takiego głosowania) zamierzają zrobić dopiero 2–10 maja.

Ale jednocześnie w Chersoniu już próbują przeprowadzić pobór do wojska – nie wiadomo, czy swojego, czy jakichś formacji separatystycznych, jak w Doniecku i Ługańsku. Podobne informacje nadchodzą z innych okupowanych części Ukrainy. W miejscowościach w pobliżu Charkowa (który już trzeci miesiąc się broni) Rosjanie zmobilizowali ukraińskich lekarzy i wysłali ich na front.

Tylko że w północnej części Ukrainy okupanci już zaczęli wprowadzać do obiegu swoje ruble zamiast ukraińskiej hrywny.

Partyzanci

Za to w zajętych miejscowościach Donbasu od razu zaczęli powoływać władze złożone z kolaborantów pod wodzą „ludowych merów” (oficjalny tytuł nadawany szefom kolaboracyjnych władz). „Nastąpił wybuch gazu z powodu złamania przepisów przeciwpożarowych. Dziwnym zbiegiem okoliczności stało się to w czasie narady kolaborantów ze swoim ludowym merem. Nikt nie przeżył” – o wypadku w Kremiennej, zdobytej tydzień temu przez Rosjan, poinformował ironicznie doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko. Dokładnie w tym samym czasie w komendzie policji „również doszło do naruszenia przepisów przeciwpożarowych i także wybuchł gaz, o dziwo też w trakcie zebrania kolaborantów”, dodał.

– Więcej nie ma komu prowadzić narad – roześmiał się szef ukraińskiej administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Skala działań partyzanckich czy dywersyjnych na okupowanych terytoriach jest jednak nieznana. Wiadomo jedynie, że nocami atakowani są rosyjscy żołnierze w Melitopolu. Chyba z tego powodu mieszkańcom nie przywrócono łączności komórkowej, za to w mieście pojawiły się dawno niewidziane budki telefoniczne, łatwiejsze do podsłuchiwania niż komórki. Podobne kłopoty mają mieszkańcy innych miejscowości. – Wszyscy uważają, że to po to, byśmy nie przekazywali naszym informacji o przejazdach rosyjskich wojsk – mówi mieszkanka Kulianska koło Charkowa.