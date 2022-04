Guterres przybył dziś z wizytą do Moskwy. Poza rozmową z szefem rosyjskiego MSZ, ma także odbyć spotkanie z Władimirem Putinem.

- Zdecydowanie doceniamy chęć przeprowadzenia kolejnej rundy rozmów w tym trudnym czasie – powiedział Ławrow Guterresowi na początku spotkania.

Szef rosyjskiej dyplomacji zapewnił, że spotkanie Guterresa z prezydentem Rosji podkreśla znaczenie, jakie Moskwa przywiązuje do kontaktów z ONZ.

Ławrow przyznał także, że sytuacja wokół Ukrainy "stała się katalizatorem" wielu innych problemów, dlatego Rosja "tak szybko" odpowiedziała na prośbę szefa ONZ o rozmowę.



Podczas spotkania Guterres powiedział, że świat jest "niezwykle zainteresowany" znalezieniem sposobów na stworzenie warunków do skutecznego dialogu, jak najszybszego zawieszenia broni i opracowania warunków pokojowego rozwiązania konfliktu.



- Wiem, że dzisiaj mamy do czynienia ze złożoną sytuacją, różnymi interpretacjami tego, co dzieje się w Ukrainie, ale to nie ogranicza możliwości prowadzenia bardzo poważnego dialogu na temat tego, jak zminimalizować cierpienie ludzi - powiedział Guterres.