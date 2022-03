- Putin jest zbrodniarzem wojennym i jego miejsce dzisiaj jest w Hadze, albo w innym Trybunale, który ludzkość, być może, zechce powołać. Dziś czas w naszej ocenie na nową uchwałę polskiego parlamentu - stwierdził Hołownia.



- Jako koło Polski 2050 rozpoczniemy proces zbierania podpisów posłów pod projektem uchwały polskiego parlamentu, wzorowanej na uchwale Senatu USA, która wprost nazywa Putina zbrodniarzem wojennym i wzywa międzynarodową społeczność do podjęcia jak najszybszych działań prowadzących do jego schwytania i osądzenia przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze lub innym Trybunałem - dodał lider Polski 2050.

- To naprawdę jest ważne, bo za słowami w polityce najczęściej idą konkretne czyny. Jeśli prezydent USA nazywa prezydenta Putina zbrodniarzem wojennym to ma to konkretne skutki. Zbrodniarz jest kimś, kogo się ściga i sądzi, a nie robi się z nim interesy - przekonywał Hołownia.

Putin robi dzisiaj to samo co Hitler Szymon Hołownia, lider Polski 2050

- Ta uchwała będzie kompasem moralnym, który raz ustawiony powie każdemu, że (Putin) to nie jest partner do robienia interesów, do negocjacji, to jest zbrodniarz, którego miejsce jest w więzieniu albo w jeszcze innych okolicznościach, które przewiduje prawo wojny - dodał Hołownia.

- Putin robi dzisiaj to samo co Hitler i dokładnie w ten sam sposób powinien być potraktowany przez społeczność międzynarodową - podsumował.