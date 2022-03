Urodzony w 1920 roku Ferencz, nowojorczyk z rodziny żydowskich emigrantów, w 1944 roku otrzymał zadanie stworzenia zespołu ds. nazistowskich zbrodni wojennych. Brał udział w procesach Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, podczas których sądzono wojskowych dowódców III Rzeszy.

Ferencz uważa, że Putin może zostać skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przez rosyjskie wojsko w Ukrainie.

- Zbrodnie, które Rosja obecnie popełnia przeciwko Ukrainie, są hańbą dla ludzkości, a ich sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za agresję, zbrodnie i morderstwa - powiedział Ferencz.

Według prokuratora Putin może być uwięziony na takich samych zasadach, na jakich spotkało to Radovana Karadzicia, przywódcę bośniackich Serbów, oskarżonego i skazanego za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, naruszenia praw i obyczajów wojny oraz naruszenia Konwencji Genewskich. Wydany w 2016 wyrok 40 lat więzienia, m.in. za masakrę Bośniaków w Srebrenicy, w 2019 zmieniono na dożywocie.



Ferencz uważa, że uwięzienie Putina jest bardzo realne - wystarczy determinacja. - Rosjanie nie żyją na księżycu - mówił były prokurator. Chce zobaczyć Putina za kratami. To jest możliwe.



Prokurator dodał, że on i jego otoczenie nie mają już żadnych wątpliwości co do zbrodni Putina w Ukrainie, ponieważ wiele dowodów wskazuje na to, że rosyjskie wojsko bierze na cel cywilów i używa bomb kasetowych.

Uważa, że ​​śledztwo w sprawie zbrodni wojennych może odstraszyć Rosję, ponieważ będzie wiedziała, że ​​„społeczność międzynarodowa zamierza pociągnąć ją do odpowiedzialności”. Twierdzi też, że można przywrócić porządek, choć będzie to „powolne i trudne".

I nadal jest pewien, że wojna nie jest nierozerwalnie związana z ludzką naturą.